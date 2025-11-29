Eliminan un vertido de la red municipal en Cortegada

La Xunta de Galicia ha contribuído a eliminar recientemente un vertido de aguas residuales de carácter municipal en la parroquia silledense de Cortegada. Personal del Programa de Control de Vertidos (PCV) detectó la incidencia en las labores rutinarias que realiza a través de la campaña de inspección de la red fluvial de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa.

En la inspección se comprobó que el origen estaba en la red de pluviales, que recibía aportes contaminantes de los vertederos de viviendas particulares. El vertido era efectuado a través del sistema de saneamiento a la cuneta, donde remataba infiltrándose en el terreno.

El episodio fue puesto en conocimiento de los titulares de los inmuebles afectados para que adoptasen las medidas oportunas. En una inspección posterior, los técnicos de Augas de Galicia verificaron la eliminación del punto de vertido y el fin de los aportes contaminantes al dominio público hidráulico fruto de las obras precisas para la conexión de las augas con afección hacia un separador de grasas de nueva instalación.