Concentración en el centro de salud de A Estrada

Más de una veintena de personas participaron ayer en una manifestación organizada a las puertas del centro de salud de A Estrada. En ella participaron médicos, enfermeras y personal administrativo del centro, sumándose además algunos vecinos. Cabe recordar que los centros de Atención Primaria de Galicia están llevando a cabo tres jornadas de huelga convocada por la central CIG-Saúde y el sindicato médico O’Mega. El objetivo es conseguir un nuevo plan de ordenación para todo el servicio de atención primaria en Galicia.