Un cómico na aldea, en Curantes y Barcala

El programa que acerca el humor a todas las parroquias del Concello de A Estrada continúa con su calendario, llevando hoy a As Lerchas a Curantes, donde representarán su show en el local social durante la tarde. También en la parroquia de San Miguel de Barcala tendrá lugar la representación de Disfunción Continua, con su obra «Entrañas negras», también esta tarde en el teleclub.