Las comarcas suman 59 cotizantes en un mes y los autónomos se mantienen

La afiliación a la Seguridad Social continúa creciendo en las comarcas y el pasado mes de octubre se cerró con exactamente 25.628 activos, 59 a mayores de los que había al cierre del tercer trimestre. Son datos referidos a los trabajadores en función del lugar de empadronamiento, es decir, pueden desmpeñar sus empleos en las comarcas o en otros territorios, pero en todo caso identifican el número de cotizantes.

La afiliación aumenta en la mayor parte de los municipios de Deza y Tabeirós-Montes, con la excepción de Rodeiro, Agolada y Forcarei, territorios que no siguieron esta senda favorable para el empleo. El agro ha sido el principal damnificado por la caída de cotizantes al restar 18 activos en un mes, el censo de autónomos prácticamente se mantiene (uno más), otros 73 afiliados gana el régimen general y seis en el hogar. Así, bajo el régimen general constan 17.964 cotizantes, otros 6.822 son autónomos, 386 aportan sus tributos en el segmento del agro y olos restantes 452, en el del hogar.

Lalín se mantiene como el municipio de las comarcas con más vecinos insertados en el mercado laboral y los 8.284 son 52 más en un mes. Silleda sumó 19 para totalizar 3.918 y los 18 que ganó Vila de Cruces sitúan a este ayuntamiento dezano con 1.928 activos. En Rodeiro son 932 (siete menos) y en Agolada la cifra es de 780, una decena menos de los que contabilizaba en septiembre. Dozón llega a 396 tras aumentar cinco, uno gana A Estrada, que se va hasta los 8.237 y Forcarei resta 19, que lo dejan con 1.153.

Si ampliamos la comparativa a un año vista, en doce meses las comarcas aumentaron en 287 su número de afiliados, con el dato negativo de la caída de 114 autónomos. Solo Vila de Cruces y Dozón muestran peores registros que entonces, con 12 y 22 cotizantes menos. Lalín ganó 121, Silleda (80), Rodeiro (9), Agolada (6), A Estrada (78) y Forcarei (27). Régimen general, agro y hogar son los grupos de cotización con una evolución positiva.

Los servicios son más del 60% de los activos en cinco concellos

La dependencia del sector servicios es cada vez más acusada en las comarcas, hasta el punto que cinco de los ocho concellos acumulan más del 60 por ciento de sus cotizantes en este gremio. A Estrada es claramente el municipio donde los servicios tienen un mayor peso sobre su economía al menos en términos de impacto laboral, con el 69 por ciento de sus activos en este amplio segmento del mercado del trabajo. En Lalín la proporción se sitúa en el 60,8 (Silleda (62,3), Vila de Cruces (60,9), Rodeiro (38), Agolada (56), Dozón (45,2) y el 55,2 por ciento en Forcarei. El porcentaje de afiliados a la Seguridad Social en la construcción solo rebasa el 10% del total en Lalín y Forcarei, con ambos municipios en cabeza de los activos en la industria (17,3 y 22,3 por ciento, respectivamente). En el agro sobresale Rodeiro (41,6 por ciento de sus activos absolutos) seguido de Dozón (39,6). En Lalín son once de cada cien y en A Estrada no llegan al 5 por ciento.