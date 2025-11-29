Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Charla de Diana López sobre autoestima

La conferencia en Lalín.

La conferencia en Lalín.

La periodista y escritora Diana López ofreció ayer en Lalín una charla enmarcada en el ciclo socioeducativo de género e igualdad del Concello. Autoestima e imaxe corporal es el título de una conferencia para alumnos de institutos. Ya a las 21.00 se representó la obra A síndrome de Lis, también de su autoría.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents