Charla de Diana López sobre autoestima
La periodista y escritora Diana López ofreció ayer en Lalín una charla enmarcada en el ciclo socioeducativo de género e igualdad del Concello. Autoestima e imaxe corporal es el título de una conferencia para alumnos de institutos. Ya a las 21.00 se representó la obra A síndrome de Lis, también de su autoría.
