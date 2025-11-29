Cáritas lanza su Operación Kilo para Navidad y busca socios y voluntarios

Cáritas Parroquial de A Estrada lanza su tradicional Operación Kilo durante este mes de diciembre, una campaña crucial para asegurar el suministro de alimentos no perecederos con los que la institución atenderá las necesidades de las familias durante el año 2026.

Actualmente, Cáritas presta ayuda regular a más de 150 familias residentes en A Estrada y municipios vecinos como Forcarei y Vila de Cruces, incluyendo a vecinos de origen marroquí, sudamericano y del Este de Europa.

Dada la colaboración constante que mantiene la entidad con empresas como Mercadona o Martínez Otero, cuyas entregas diarias cubren parte de las necesidades, quisieron expresarle su más sincero agradecimiento, y también a Artesa, otros establecimientos de alimentación, centros educativos, Concello, organismos y particulares que contribuyen regularmente. Desde Cáritas hacen un llamamiento específico para centrar las donaciones de la Operación Kilo en conservas, azúcar, cacao, aceite y alimentos infantiles. Además, en atención al gasto energético de las familias, se pide que las legumbres sean entregadas en su versión precocinada, ya sean latas o frascos.

La respuesta a la recogida de alimentos siempre es muy positiva, informan desde la asociación, y para ello se realizará en los siguientes establecimientos colaboradores, que disponen de cajas rojas bien identificadas: Supermercados Familia, Froiz y Gadis; y las tiendas de alimentación Artesa, Chedas, La Santiaguesa, Casa Silva, Villabrasil y Taberna de Ouzande. Para quienes deseen realizar donativos económicos pueden hacerlo en la hucha de la iglesia parroquial o en el local de Cáritas, que está en el nº 22 de la Rúa San Paio.

La labor de Cáritas va más allá de la ayuda alimentaria y textil, cubriendo gastos esenciales como el alquiler de vivienda, recibos de luz y gas, y atendiendo puntualmente a transeúntes. Esta amplitud de cobertura hace que las aportaciones económicas resulten cada vez más necesarias. El número actual de socios que abonan cuotas, con periodicidad variada, ronda los 75, motivo por el que animan a todas aquellas personas que estén en disposición de poder colaborar a inscribirse como socios de la entidad.

Por otra parte, Cáritas también tiene en marcha una serie de programas para los que cuenta con la asistencia de personas voluntarias que, de manera altruista, dedican una parte de su tiempo a realizar funciones muy variadas. En la actualidad, tienen un taller de costura, un programa de apoyo escolar y también imparten clases básicas de español a vecinos extranjeros, aparte de ceder su local para impartir cursos de formación.