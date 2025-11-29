La brigada contra incendios de Silleda limpió 123 hectáreas en tres meses

Al PSOE de Silleda volvió a ocurrirle ayer lo mismo que en dos plenos del año pasado, cuando intentó aprobar un crédito para pagar facturas o financiar la Praza de A Bandeira: los siete concejales de la oposición sacaron adelante la solicitud de un plan de desbroces formulada por el BNG y haciendo oídos sordos a la relación de trabajos que enumeró la alcaldesa, Paula Fernández Pena.

La moción del Bloque pedía desbroces en caminos de monte y en parcelas de titularidad municipal, mencionando de forma expresa las de Abades y Vilar. Pues bien, en Vilar «desde os tempos do alcalde Casimiro hai un acordo cos veciños mediante os que éstes limpan o monte a cambio do aproveitamento forestal», un acuerdo similar al de Areoso. En Abades, indicó la alcaldesa, se limpiaron las masas comunes junto al campo de la fiesta y la zona donde se celebra san Caetano. Una de las fincas municipales la cuida un vecino, y sobre las otras 13, que ocupan 15 hectáreas, el Concello evalúa qué hacer con su masa forestal. El Concello cuenta con una ingeniera forestal que visitó e identificó las 113 parcelas municipales en Catastro. Además, y tras recuperar la brigada municipal contra incendios, este equipo limpió entre julio y octubre más de 123 hectáreas de terreno municipal repartidas entre Breixa, Vilar, Silleda o Laro. Quedan por limpiar 78 parcelas. Fernández Pena corrigió a la portavoz del BNG, Erea Rey, recordándole que el convenio entre los dos partidos firmado el año pasado incluía pistas de zahorra y acceso a explotaciones ganaderas. Silleda echa mano, además, de las maquinarias de la mancomunidad y del convenio con Seaga, que en su caso desbrozó 10 hectáreas en fincas con dueño desconocido o que hizo caso omiso de la obligación de limpiar franjas secundarias.

En un pleno tenso entre gobierno y oposición, sí hubo unanimidad para colocar una placa en las salas de Benestar Social como espazo Mariló Bueno (el acuerdo se trasladará hoy a la familia), y en la aprobación provisional de la modificación Número 1 del Plan de Urbanismo para mover la zona verde de Área 33 al límite oeste, en una superficie de 2.158 m2, en una finca municipal.

A la hora de aprobar los cambios en el reglamento del vivero de empresas, para crear un espacio de coworking, y en su precio público, el PP se postuló en contra e insistió en saber si «pode ser legal usalo por tempos inferiores a un mes». El BNG sí apoyó la modificación, pero lamenta que este espacio no se ubicase en el casco urbano. Estefanía Taín, edil de Promoción Económica, explicó que la reforma de otro inmueble supondría un gasto mayor.

Actuaciones en el consultorio de A Bandeira

Salió adelante por unanimidad la moción del BNG para mejoras en el consultorio de A Bandeira, con una enmienda del PSOE en la que insta a la Xunta a reponer mobiliario. Una vez que se cambie la cubierta (financiada por la Xunta y el Plan + Provincia) se acometerá el resto de obras en el interior. Los trabajos en el exterior, como la limpieza de la rampa de acceso, sí serán inmediatos. El número 2 del Bloque, Xerardo Díaz, animó al Concello a marcarle a la Xunta un plazo de 3 meses para acometer las labores de su competencia. La edil de Sanidade, Ángela Troitiño, recordó que están a la espera de firmar el acuerdo de octubre del año pasado para ese cambio de cubierta.

Maril, expulsado de la sesión

Ya en ruegos y preguntas y tras tres llamadas al orden, Fernández Pena expulsó a Ignacio Maril tras discutir por el empleo del término «disminuidos físicos» en una moción del PP del pleno pasado para rebajar los tributos a vehículos. Fernández Pena intentó aclarar, con continuas interrupciones de Maril, que no acusaba al PP de escribir ese término, sino que copió el texto original de una Ley de Régimen Local de los años 80 que menciona «disminución física».