Black Friday con descontos en moitos comercios das comarcas
Moitos comercios de Deza e Tabeirós-Montes ofreceron onte grandes descontos con motivo da celebración do Black Friday. Foi o caso do Centro Comercial Pontiñas, de Lalín, onde as ofertas se moveron entre o 15 e o 60%. Ademais, durante a tarde-noite houbo hinchables para os máis pequenos na área de ocio, co gallo de favorecer as compras en familia. Os descontos prolóngase durante esta última fin de semana de novembro nalgúns establecementos.
- Davila 26/11/2025
