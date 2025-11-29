El Aller Ulloa salta del aula a la galería

El Bachillerato de Artes del IES Ramón María Aller Ulloa de Lalín dio un importante salto a su proyección exterior con su primera participación en Culturgal, la prestigiosa Feira das Culturas Galegas. La propuesta artística presentada, fruto del trabajo del alumnado de 1º y 2º, combinó «a observación directa, a experimentación técnica e unha profunda conexión coa XVII Bienal Pintor Laxeiro», en palabras de su profesora, María Armada, demostrando la madurez creativa de estos jóvenes artistas.

Dos alumnas de 4º recibieron una mención de honor.

La iniciativa se materializó en la exposición de diez trabajos: «seis foron retratos híbridos que dialogan coa obra dos artistas da Bienal, elaborados polo alumnado de 1º curso, e catro paisaxes de Lalín, a cargo dos de 2º», explicó su maestra.

Para el IES, este estreno supuso un hito, tal y como destaca Armada, profesora de Dibujo e impulsora del proyecto: «É a primeira vez que nos presentamos a Culturgal e para o alumnado foi moi emocionante vivir unha experiencia cultural deste nivel. A feira ofrece un contacto real co mundo profesional da arte e iso xera moita ilusión e responsabilidade para eles».

Todo empezó con una visita educativa al Museo Ramón María Aller, donde los jóvenes pudieron conocer la selección de artistas que integran la Bienal Pintor Laxeiro 2025. Según la docente, «esta inmersión foi crucial, coñecer a obra en persoa, con explicacións guiadas, axudoulles moitísimo», relata. «A selección de artistas fixérona eles mesmos, escollendo quen lles chamaba máis a atención e investigando logo nas aulas sobre a súa traxectoria», añadió.

En 1º de Bachillerato, el desafío consistió en fusionar la silueta del creador con su propia obra, dando lugar a piezas que operaban de manera simultánea como retrato y reinterpretación. «Partimos de bosquexos dixitais e despois pasamos ao papel, empregando técnicas moi diversas, como acrílico, tinta, acuarela…», comentó la profesora. Estas seis piezas de 1º, aunque individuales, «estaban pensadas para formar un conxunto, xa que xuntas creaban unha composición cadrada moi potente visualmente», explicó. Por su parte, el alumnado de 2º presentó 4 paisajes de Lalín, también ejecutados en diversas técnicas tradicionales, expuestos junto a las obras de sus compañeros.

La presencia en Culturgal dejó una profunda huella en el alumnado, que experimentó por primera vez la sensación de exponer en un contexto profesional. Carlota, autora de uno de los retratos, describe con detalle su proceso: «Eu escollín á artista Susanne Themlitz. Combinei o seu retrato con elementos das súas obras e utilicei acuarela e tinta chinesa, que eran as técnicas que ela mesma empregaba». Esta experiencia ayudó a Carlota a reafirmar su futuro: «Quero estudar Belas Artes. Esta foi a miña primeira exposición e fíxome moita ilusión e deume moita confianza».

Además de la exposición del Bachillerato, dos alumnas de 4º de ESO recibieron una mención de honor en la 3ª edición del premio de videojuegos por el que desarrollaron, llamado Museo. Para Armada, el mayor aprendizaje de sus alumnos fue «que entenderan que toda creación parte de referentes, que a arte parte do diálogo cas obras doutros artistas».