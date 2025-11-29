Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Acción na Noite trae zumba al Novo Mercado

El programa de ocio alternativo para los jóvenes estradenses, Acción na noite, trae hoy a partir de las 20.30 hasta las 22.30 horas, una sesión de zumba en el 2º andar del Novo Mercado. La entrada será gratuita.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents