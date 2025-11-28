La Xunta aborda con Unións el proyecto de Campomarzo

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, recibirá el 3 de diciembre a representantes de Unións Agrarias para abordar el estado en que se encuentra el expediente para la conversión del antiguo vertedero de inertes de Campomarzo en un depósito de residuos industriales no peligrosos. Antes, el día 1, el sindicato conocerá la postura del ejecutivo local de Silleda, en una reunión con Paula Fernández Pena.