La Xunta aborda con Unións el proyecto de Campomarzo
REDACCIÓN
Silleda
La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, recibirá el 3 de diciembre a representantes de Unións Agrarias para abordar el estado en que se encuentra el expediente para la conversión del antiguo vertedero de inertes de Campomarzo en un depósito de residuos industriales no peligrosos. Antes, el día 1, el sindicato conocerá la postura del ejecutivo local de Silleda, en una reunión con Paula Fernández Pena.
- Davila 25/11/2025
- Denuncian en Vigo que sus vecinos ocupan su plaza de garaje al pasar a usar un coche más grande
- La Policía usa excavadoras para registrar una finca en Vilanova en una operación antidroga
- La Xunta indemnizará a una docente por no abrir el protocolo de acoso laboral
- El Parlamento de Galicia exige al Gobierno que detenga la regulación de la pesca recreativa
- Davila 23/11/2025
- Davila 26/11/2025
- Los médicos protagonizan la huelga en los centros de Atención Primaria de Galicia