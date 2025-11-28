Visita de cofradías enogastronómicas

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carlos Martín, presidente del Consejo Europeo de Cofradías, vino ayer a Lalín para disfrutar de un cocido. Acudió con otros asistentes al Congreso Europeo de Cofradías Enogastronómicas, que se celebra este fin de semana en O Grove. El alcalde, José Crespo, se acerdó a saludarles.

