Vila de Cruces organiza unha viaxe a Allariz
O Concello de Vila de Cruces abre do 1 ao 9 de decembro o prazo de inscripción nunha excursión a Allariz, prevista para o 13 dese mes. Custa 32 euros e inclúe unha visita guiada por esta vila ourensá, xa engalanada para as festas navideñas, un xantar de convivencia e unha sesión de baile con Carlos Manteiga. Hai que anotarse nas oficinas de Servizos Sociais.
