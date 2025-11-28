Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vila de Cruces organiza unha viaxe a Allariz

O Concello de Vila de Cruces abre do 1 ao 9 de decembro o prazo de inscripción nunha excursión a Allariz, prevista para o 13 dese mes. Custa 32 euros e inclúe unha visita guiada por esta vila ourensá, xa engalanada para as festas navideñas, un xantar de convivencia e unha sesión de baile con Carlos Manteiga. Hai que anotarse nas oficinas de Servizos Sociais.

