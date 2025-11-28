Trabajos de poda en enclaves de Trasdeza
Los servicios municipales de jardinería de Silleda continúan con el programa de mantenimiento de las zonas verdes del municipio, con actuaciones tanto en el rural como en el entorno del casco urbano. En las últimas semanas se pusieron a punto el área de descanso de Taboada, al pie de la N-525, así como la zona de la rúa Forcarei, en el núcleo de Silleda.
- Davila 25/11/2025
- Denuncian en Vigo que sus vecinos ocupan su plaza de garaje al pasar a usar un coche más grande
- La Policía usa excavadoras para registrar una finca en Vilanova en una operación antidroga
- La Xunta indemnizará a una docente por no abrir el protocolo de acoso laboral
- El Parlamento de Galicia exige al Gobierno que detenga la regulación de la pesca recreativa
- Davila 23/11/2025
- Davila 26/11/2025
- Los médicos protagonizan la huelga en los centros de Atención Primaria de Galicia