Trabajos de poda en enclaves de Trasdeza

Los servicios municipales de jardinería de Silleda continúan con el programa de mantenimiento de las zonas verdes del municipio, con actuaciones tanto en el rural como en el entorno del casco urbano. En las últimas semanas se pusieron a punto el área de descanso de Taboada, al pie de la N-525, así como la zona de la rúa Forcarei, en el núcleo de Silleda.