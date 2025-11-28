Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rodeiro convoca su certamen de decoración

Rodeiro convoca su III Concurso Rodeiro é ilusión, con 775 euros a repartir, en las categorías familiar/individual y de empresas/comercio y hostelería. Además, podrán decorarse el palco de la música, la praza de Oseira, el molino del parque, la calle Gumersindo Areán y el cubierto junto al PAI.

