Rodeiro afronta una multa de 15.750 euros por la «mala xestión» del SAF, según Somoza
Los populares critican al bipartito por no aprovechar una ayuda del plan +Emprega a reforzar la atención en Servizos Sociais
El grupo municipal del PP de Rodeiro hace hincapié en las deficiencias del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), como consecuencia de la «mala xestión do bipartito», tras conocer que la Xunta acaba de sancionar al Concello con una multa de 15.570 euros «polo mal funcionamiento desta prestación básica no coidado de maiores e de persoas dependentes». La portavoz de los populares, Cati Somoza, entiende que las anomalías del SAF «son reais e de envergadura, posto que a xunta de goberno local celebrada o pasado 14 de novembro aceptou e aprobou o pago desta importante multa sen opoñer resistencia nin presentar ningún escrito de reclamación ou descargo, cando esa actitude de confrontación é habitual cos temas da Xunta».
El PP espera que el ejecutivo de coalición explique cuanto antes las deficiencias de la prestación y qué medidas va a poner en marcha para corregirlas. «Tememos que non faga nada, deixando abandoados aos nosos maiores e dependentes porque, ao igual que no caso do mantemento do colexio, o bipartito leva tempo anunciando a súa deixadez de funcións nestas materias da súa competencia», apostilla Somoza.
Propaganda
Al margen de los problemas del SAF, el único partido de la oposición también afea al bipartito por destinar una ayuda de la Diputación, en concreto del plan +Emprega, a la contratación por un año de un técnico de comunicación para Servizos Sociais «en vez dun profesional que reforce a atención e axude a resolver estas eivas. Vense as prioridades do PSOE e de Unidade por Rodeiro xa que, no canto de contratar a alguén para atender á veciñanza, preferiron incorporar a unha persoa para atendelos a eles, facéndolles publicidade e propaganda», concluye.
Pago de 13.600 euros en facturas reparadas por Intervención
La junta de gobierno local de Rodeiro de este martes permitió abonar 13.644 euros en facturas sobre las que había un reparo suspensivo de Intervención, que quedó levantado en el pleno del día 21 gracias a la modificación de crédito que aprobó el bipartito. Son una decena de facturas vinculadas a actuaciones en las fiestas de San Antonio y de San Vicente, así como al Campeonato Galego de Andadura o el Torneo de Caza de Raposo. La demora en el pago se debe a que Rodeiro carece de un presupuesto actualizado y, por tanto, de una línea de ayudas directa o por concurrencia para estos eventos.
