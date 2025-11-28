El PSOE critica la postura del PP sobre natalidad y despoblación
REDACCIÓN
El PSdeG-PSOE de Cerdedo-Cotobade llevó al pleno dos iniciativas centradas en apoyar a las familias y combatir la despoblación: un programa municipal de incentivos a la natalidad y una línea de ayudas para el inicio del curso escolar.
En la primera iniciativa, referida a la puesta en marcha de un Programa de Incentivos a la Natalidad, el PP se abstuvo, «evitando apoyar una medida que sería claramente positiva para atraer y fijar población». Desde el PSdeG-PSOE valoran que « el gobierno local abra la puerta a considerar ayudas directas a la natalidad».
En la segunda propuesta sobre la creación de una línea municipal de ayudas para el inicio del curso escolar, el PP votó en contra e insistió en que estas ayudas «no son necesarias» porque la Xunta ya dispone de algunos programas específicos y «porque las familias en riesgo de exclusión social ya reciben ayudas municipales». Para el PSdeG-PSOE esta postura es «profundamente equivocada, ya que las ayudas de la Xunta no cubren todos los gastos reales de un inicio de curso».
El pleno incluyó la modificación de la Ordenanza Fiscal de Tasas Administrativas, donde el PP presentó una bajada parcial de tasas que, «aun siendo positiva, llega tarde y mal», señalaron los socialistas.
