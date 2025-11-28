Presidencia exige a la constructora que arregle las deficiencias de los juzgados

«As imaxes falan por si mesmas e esixen unha resposta inmediata», fueron las palabras del alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, tras llegar esta mañana al consistorio directo del aeropuerto y reaccionarasí a las humedades observadas en el nuevo edificio judicial de A Baiuca. El regidor, que no pudo estar presente en el traslado de los trabajadores a estas nuevas dependencias, señala que, hasta ahora, nada sabía de las filtraciones observadas en diferentes estancias del esperado inmueble. Sin embargo, estima que la situación requiere conminar de forma inmediata a la empresa a que solvente los problemas de humedad que se evidenciaron en el ennegrecimiento de algunas paredes y en la presencia de agua en la zona de los calabozos.

«A Xunta vai actuar e esixirá responsabilidades á empresa», apuntó el mandatario, algo que ya se está llevando a cabo. La Consellería de Presidencia indica que se ha puesto en contacto con la empresa responsable de las obras y que sus técnicos han analizado y evaluado la situación junto al contratista para determinar el origen de las «presuntas filtracións» y encontrar las posibles soluciones con carácter inmediato. El objetivo es que las incidencias «queden resoltas no menor prazo posible». Desde la administración exigirán a la empresa las responsabilidades que le correspondan, «non só no que atinxe a este asunto, senón tamén respecto a calquera outro que se poida detectar».

«Resulta evidente que nin a consellería nin o Concello executan a obra, así que o feito de que houbese un problema de filtracións, polos motivos que sexan, excede das responsabilidades e, seguramente, do coñecemento da administración ata o de agora», apuntó Louzao. «En todo caso, o que si corresponde é esixir responsabilidades ás adxudicatarias, porque calquera pode entender que unha obra que non chegou a estrearse non pode estar nestas condicións», añadió.

El alcalde estradense ya se puso en contacto con la Dirección Xeral de Xustiza de la Xunta de Galicia para interesarse por esta situación y urgir a que se tomen las medidas oportunas para que las condiciones de este nuevo edificio, llamado a unir bajo un mismo techo las dos salas del partido judicial de A Estrada y a facilitar el día a día a los trabajadores y ciudadanos que se acercan hasta estas dependencias, sean confortables para todos.

«Non é nada sorprendente que aparezan problemas cando se executa unha obra desta envergadura. Calquera o pode comprobar mesmo a nivel doméstico. É algo asumible e estamos moi a tempo de pedir que, a quen lle corresponde poñer solución, o faga de xeito áxil e efectivo. Para iso están os prazos e as garantías», señaló el alcalde de A Estrada.

El alcalde aprovechó para pedir que esta situación no empañe «o verdadeiramente importante: O valor que ten e o que supón esta obra. Pasamos a ter na Estrada unhas instalacións de primeiro nivel para usuarios e traballadores». Recuerda que la construcción de este edificio «supón o respaldo ao partido xudicial que capitaliza A Estrada, que quedou reducido ao noso concello e o de Forcarei».