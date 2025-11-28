Con versos de Avelina Valladares, como no podía ser de otra manera este año, arrancó ayer el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, su intervención en el acto que combina la entrega del Premio Avelina Valladares y la Festa da Poesía. El regidor escogió para la ocasión un fragmento del poema A Ulla. Se decantó, dijo, por la autora que estimó «máis brillante nesta noite de estrelas: a nosa Avelina Valladares Núñez, a quen hoxe homenaxeamos co Premio de Poesía que leva o seu nome e coa dedicatoria do Ano Cultural 2025».

La poesía celebra su fiesta con Avelina

Presentado por Xosé Lueiro, el programa de actos comenzó con la entrega del XXXI Premio de Poesía Avelina Valladares. Tras la lectura del acta a cargo de la secretaria del certamen, Noni Araújo, el ganador de este año, Rafael Vilar, recibió el cheque y el poemario publicado por Edicións Fervenza bajo el título Ferida aberta.

«Esta noite o nome de Rafael Vilar únese ao de Avelina Valladares. Este consagrado poeta ingresa na nómina de premiados deste galardón e faino nun ano moi especial para o certame», dijo el alcalde. A continuación, llevó a su discurso la reflexión del jurado, que dijo del poemario que «a través da sinxeleza dos seus versos, consegue construír un universo poético íntimo e delicado, evocador e cheo de matices». «Coido, con sinceridade, que estes atributos son a esencia mesma de Avelina Valladares e da súa obra», señaló Gonzalo Louzao.

A continuación arrancó la Festa da Poesía, en la que participaron alumnos de los 10 centros educativos del municipio, integrantes de todos los grupos políticos de la corporación municipal y también lectores procedentes de ámbitos como el de la música, como formaciones como la Banda de Música Municipal de A Estrada, Lume na Lareira, la Coral Polifónica Estradense o la Banda de Música Cultural de A Estrada.

La entrega de este galardón es el preludio para la presentación del poemario Obra Poética. Avelina Valladares, que cerrará los actos de del Año Cultural 2025.