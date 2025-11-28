«Mi pintura es una mezcla de todo y la búsqueda de algo»

-¿Cuántas obras forman esta doble exposición en Lalín?

-Me pillas en pleno montaje. Voy a exponer 14 trabajos en el Casino de Lalín y en Casa Mouriño cuatro más. Son todas de gran formato. También habrá láminas de tamaño A3 y A4 de distintas series y colores muy variados. Por eso le puse de nombre «Mistura» porque realmente cada una de las obras es de una serie distinta. Creo que la denominación es muy acertada por todo lo que se muestra.

-¿Cómo surge la idea de exponer a la vez en dos localizaciones diferentes de Lalín?

-No es la primera vez que lo hago y en realidad me salió entonces bastante bien para todos porque vino mucha gente a verla. Eso fue lo que me animó a repetir la experiencia de tener cuadros colgados en dos lugares diferentes. Además, quería hacer ahora esta exposición a modo de despedida. Mi idea es no hacer nada más en Lalín durante un tiempo y por eso me decidí a hacerla ahora. De un tiempo a esta parte me estoy centrado en otros sitios así que me apetecía despedirme de forma momentánea con algo como esto.

-¿A qué otros sitios se refiere cuando dice estar centrado lejos de la capital dezana?

-El año pasado tuve cinco exposiciones en Madrid en distintas galerías y formando parte de varias colectivas. En realidad, me estoy concentrando un poco más en las ciudades. Por eso bromeo a veces diciendo que «Mistura» es mi despedida particular de Lalín.

-¿Es cierto que va a sortear un par de obras de «Mistura»?

-Efectivamente. Son dos piezas de pequeño formato que me gustaría regalar a dos participantes en la exposición. Es algo que me gusta hacer para de alguna forma agradecer la visita de la gente. Ya digo que me apetece hacerlo para que algún afortunado pueda llevarse a su casa una pieza de las que forman parte de las distintas series que realizo. Es una práctica cada vez más extendida por parte de los artistas y me gusta.

-¿Cómo definiría su pintura?

-Realmente, lo que hago es expresionismo abstracto, un movimiento que me gusta mucho y con el que me siente muy identificado. Además, con lo que más juego es con el color porque para mi es algo fundamental a la hora de pintar. También me gusta mucho utilizar distintas técnicas en mi producción artística. Pruebo un montón de técnicas, que se pueden ver en esta exposición con trabajo en masilla, espátulas, acrílicos o con spray. Me gusta mezclar de todo en mi obra. Mi pintura es una mezcla de todo y la búsqueda de algo.

-¿Es de los que pinta desde que tiene uso de razón o, por el contrario es de vocación tardía?

-Pinto desde muy pequeño. Lo que pasa es que empecé algo más serio desde hace unos tres años. Estudié cerámica y serigrafía en la Escuela de Arte de Lugo, donde me enseñaron las bases de lo que después pude desarrollar como creador. Me hice diseñador gráfico y realmente siempre me dediqué a lo otro. Pero ahora estoy un poco metido en esto también.

-¿Cuáles son sus temáticas predilectas a la hora de pintar?

-Depende mucho de cómo me sienta a la hora de abordar el trabajo de llenar un lienzo. Diría que los paisajes, los sentimientos, que aparecen reflejados en algunas de las obras más importantes. Por ejemplo, tengo una serie que forman paisajes imposibles que me gusta especialmente por todo lo que significa. También me gusta nutrirme de lo que veo en el día a día, lo que sienten las personas que me voy encontrando y de una forma eminentemente abstracta y libre. Que cada individuo vea un poco lo que quiere ver.

-¿Está decidido a probar suerte en las grandes ciudades?

-Por supuesto. Como te decía, este año tuve cinco colectivas en distintas galerías de Madrid y estoy pendiente de un par de ellas también. Con uno al menos casi lo tengo cerrado. Mi idea es seguir exponiendo en la capital de España, Valencia o Barcelona. Son grandes ciudades donde por estadística hay más gente que pueda apreciar el arte. También puede ser que mi arte sea muy urbano, pero creo que aquí también le va a gustar a la gente. Los colores y lo que transmiten, sobre todo.

-No deja de ser un reto y toda una aventura, ¿no le parece?

-Ya que me metí de ellos pues me dije que voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Si no lo intentas ya sabes que vas a tener un no por respuesta. Al menos, probar porque tampoco pierdo nada por hacerlo. En Madrid, por ejemplo, dos de las colectivas en las que participé estuvieron abarrotadas de público muy interesado. Eso sí, no se vende demasiado porque el mercado está un poco fastidiado. Al menos algo se va vendiendo aunque sea un poco para cubrir gastos. Ya digo que lo voy a intentar porque me gustó mucho la reciente experiencia madrileña.