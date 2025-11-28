Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Oficina Móbil do Retorno hace escala en Silleda

La Oficina Móbil do Retorno hizo parada ayer en Silleda para informar y asesorar a las personas emigradas que han decidido regresar a Galicia. Este servicio autonómico brinda atención personalizada sobre ayudas, trámites u oportunidades laborales.

