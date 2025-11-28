Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O Rodo imparte un aula sobre la cría de ganado vacuno

La cooperativa O Rodo, de Rodeiro, organizó este jueves unas jornadas centradas en la cría de vacuno. La sesión teórica tuvo lugar en las instalaciones de la entidad, mientras que las prácticas se desarrollaron en una explotación del municipio. La sesión tenía un aforo de 15 participantes.

