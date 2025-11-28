O Gato se va al Venezia

El martes 2 de diciembre, a las 20.00 horas, está prevista la inauguración de la Trattoria do Gato en el número 71 de la calle B de Lalín, donde hasta hace poco estaba la pizzería Venezia. La familia García González inicia de esta forma una nueva aventura tras cerrar hace unos días A Casa do Gato en la calle Ramón Aller. José García estará al frente del nuevo establecimiento junto sus padres Emiliano García y Elena Gónzález, y su tío Manuel, conocido como Choli.

Atrás quedan 32 años de historia como uno de los referentes de la comida italiana en la capital dezana. José García explica que todo «surge a raíz de darle vueltas durante años. Después de incorporarme a la pizzería de la calle Ramón Aller junto a mi padre y a mi tío, hablamos de hacer algo más formal y disruptivo, distinto a lo que hay un poco por Lalín». Y añade que «cuando salimos del covid se intensificó la idea y fuimos poco a poco dándole forma. A principios de este año ya nos pusimos manos a la obra con todo». Fue entonces cuando la nueva trattoria de Lalín empezó a tomar forma en el seno de esta familia de hosteleros.

José García recuerda que «en Italia se lleva mucho que, por ejemplo, los carniceros tengan debajo de su casa la carnicería, también los pescaderos y demás. El concepto de trattoria es de casa de pizza y pasta. No es un restaurante de alto standing porque es la típica imagen italiana de los manteles de cuadros y eso es lo que queremos trasladar a Lalín». Un total de 11 personas, seis por la semana y cinco a mayores durante los fines de semana, completan la plantilla del nuevo referente de la cocina italiana en Lalín. «La idea es trabajar más cómodos en el nuevo local, con una cocina con amplitud, porque el local que teníamos antes era todo menos cómodo», aclara el responsable del establecimiento.

Carta reducida

La Trattoria do Gato contará con una oferta culinaria muy específica. «Le dimos una vuelta de tuerca a la cata que teníamos en A Casa do Gato. Eliminamos un montón de cosas de la carta anterior. La hemos reducido a la mitad y hemos mejorado las elaboraciones» explica García mientras da los últimos retoques al local y espera por la vestimenta del personal encargada para el nuevo local . «En los últimos meses hemos estado trabajando con la escuela Marquinetti, que es donde yo estudié, que nos estuvieron asesorando. Van a estar con nosotros en la apertura. Junto a ellos diseñamos una carta de pizzas de autor, también de pastas. De momento, muy reducida. Habrá algunos entrantes y vamos también a hacer nuestro propio pan. Por supuesto, los bolos preñados y el pollo tampoco faltarán. Y seguiremos con el servicio a domicilio», concluye.