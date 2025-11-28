Manuel Campos y Abel Losada tratan plazos para la mejora de la N-640

El alcalde de Cuntis, Manuel Campos, mantuvo esta semana una reunión con el subdelegado del Gobierno, Abel Losada,para tratar dos importantes asuntos para su Concello: la posibilidad de que el vehículo de documentación de la Policía Nacional haga paradas allí de manera periódica y los avances en el proyecto para el asfaltado integral de la N-640, que también atraviesa Deza y A Estrada.

Abel Losada informó al alcalde de que el proyecto, valorado en casi 12,4 millones de euros, está muy avanzado y hay voluntad en el Ministerio de Transportes de licitarlo «nos próximos meses». La obra va a consistir en una reparación «moi exhaustiva» de la capa de rodadura entre los puntos kilométricos 190 y 223, es decir, desde el límite con Caldas de Reis hasta el Alto de Xindiriz, entre A Estrada y Silleda. Ambas partes quedaron en hacer un seguimiento del avance de este proyecto, que es un compromiso adquirido con el alcalde de Cuntis tanto por la subdelegación como por la Delegación del Gobierno y la Demarcación de Carreteras en Galicia. Manuel Campos valoró muy positivamente esta reunión y agradeció la buena predisposición de Abel Losada.

En el encuentro también participó el comisario jefe provincial, Juan José Díaz, quien se comprometió a estudiar la petición de que la furgoneta Vidoc pase por Cuntis cada dos meses. En este sentido, Campos insistió en que, de hacerse realidad, «sería unha medida especialmente beneficiosa para o vecindario dun concello rural coma o noso, evitando desprazamentos, sobre todo entre as persoas maiores, e que contribuiría a equilibrar os servizos con outros municipios».