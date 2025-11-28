«É importante que os dous xulgados estean xuntos, é moito máis cómodo para todos»

El nuevo edificio judicial de A Estrada vive una semana de transición histórica, después del traslado ayer del Juzgado Número 1 al nuevo edificio en A Baiuca. La expectativa se centra ahora en la llegada de sus compañeros del Juzgado Número 2 la próxima semana, aunque una de las primeras caras en adaptarse al nuevo espacio, incluso antes de la llegada de los jueces y funcionarios, fue Chelo Rey Gala. Esta administrativa de la delegación del Colegio de Procuradores de Pontevedra en A Estrada se adelantó a todos, y fue la primera en comenzar a trabajar allí este pasado lunes.

«O noso traslado é independente do deles, porque somos un organismo aparte», explica. «Sabía que esta semana ían facer a mudanza, así que organiceime para empezar o luns 24. Desde ese día estou alí traballando mentres eles instalan todo». Así empezó Chelo Rey cuando llegó al nuevo edificio, en plena actividad pero de mantenimiento, cajas y operarios: «Estaba eu co persoal de mantemento mentres metían caixas, e eu xa instalándome así un pouco, poñéndome ao día coas cousas. Foi un pouco raro, aínda quedaban cousas por montar». Pero, al mismo tiempo, reconoce que esta primera semana fue tranquila: «Ao final, como suspenderon as cousas polo traslado, tampouco había tanto traballo».

Su primera impresión al llegar sobre las nuevas dependencias fue muy positiva: «Espero que todo sexa para mellorar. Despois, cando empece o traballo do día a día, xa veremos carencias ou detalles, pero de entrada é un sitio moi amplo, acolledor e superluminoso».

Para ella, uno de los cambios más relevantes es que ambos juzgados, hasta ahora separados, compartirán espacio por primera vez. «É importantísimo que os dous xulgados estean xuntos. Para nós, os profesionais, era moi incómodo andar dun xulgado ao outro. E para os cidadáns tamén, porque moitos chegaban perdidos, non sabían en cal edificio tiñan que ir», añadió. También recuerda que el Juzgado número 2 llevaba en el MOME «desde 2009, supostamente de forma provisional, pero ao final quedou alí 16 anos». Con el traslado, también se pone en marcha la nueva organización del trabajo judicial. «Xa non hai Xulgado número 1 e número 2. Agora é sección civil e sección penal», indica.

Las nuevas dependencias suponen un salto cualitativo en comodidad y funcionalidad, pero todavía les falta lo más importante, sus trabajadores. Lo que tiene claro, es el cambio que ofrecen: «O edificio dá outra imaxe. O antigo tiña máis de 30 anos e o outro era provisional. Aquí o cidadán vai atopar amplitude, luz e un espazo máis moderno e cómodo».