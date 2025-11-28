El gobierno plantea rebajar el IBI de urbana hasta el 0,5, como máximo

El gobierno local de Silleda presentó a los dos partidos de la oposición una rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en base a los límites que marcan los informes técnicos municipales. La semana pasada tuvo lugar una junta de portavoces en la que al alcaldesa, Paula Fernández Pena, dio a conocer a PP y Bloque ese informe de Intervención, en el que se analizó la viabilidad de la propuesta del PP de bajar el IBI de urbana del 0,53 al 0,45, mientras que el de rústica pasaría de 0,43 al 0,40.

Intervención analiza la evolución del padrón de este impuesto entre los años 2021 y 2025, así como el efecto de la inflación (es el aumento de los precios y servicios durante un periodo determinado) en los costes municipales. El documento señala que los ingresos del IBI «apenas medran dun ano para outro», mientras que la inflación «dificulta manter os servizos públicos polo incremento do seu custo», por eso concluye que el descenso que defendía el PP «obrigaría, se non se adoptan outras medidas, a reducir servizos ou investimentos».

Para seguir con las mismas dotaciones e inversiones, Silleda podría pasar el 0,53 actual del IBI de urbana a entre el 0,50 y el 0,52, mientras que el rústica podría moverse entre el 0,40 y el 0,42. Son las cifras que presentó el PSOE a Ignacio Maril y a Erea Rey, de quienes que está esperando una respuesta. Fernández Pena indica que la decisión final es política, pero que debe basarse en datos objetivos. «Cada décima do tipo do IBI tráducese en miles de euros que permiten manter servizos básicos. Non imos facer anuncios irresponsables nin asumir riscos que poidan prexudicar á veciñanza», adelanta. Confía en que los tres partidos políticos lleguen a un acuerdo «con responsabilidade e ao amparo dos informes técnicos, para poder aprobar unha rebaixa do IBI que sexa viable. Calquera outro movemento político fóra deste marco non sería máis que ruido e demagoxia».

Un punto de recarga

Además de esa rebaja del tipo impositivo al 0,52 o, como mucho, al 0,5, el gobierno dispone de un informe de Intervención sobre las bonificaciones. El informe afea de nuevo la propuesta del PP, por copiar la ley estatal y omitir cuestiones como los procedimientos de control o la duración de las mismas. El planteamiento del PP, según Intervención, podría derivar en «bonificacións permanentes para instalacións solares mínimas ou para para parcelas enteiras cun só punto de recarga». Frente a esto, el informe técnico estima viables tres tipos de bonificaciones, centradas en otros tantos ámbitos: familias numerosas, autoconsumo energético y vivienda en alquiler regulado.

A la espera de la respuesta de la oposición

La bonificación a familias numerosas distinguirá entre las categorías general y especial, y tendrá una graduación en base al valor catastral de la vivienda habitual. La categoría por autoconsumo solar establece una deducción de hasta el 50% durante tres años, pero si se cumplen unos requisitos técnicos mínimos. Además, limita esa bonificación a paneles, inversores y equipos asociados, evitando así que haya obras accesorias que se beneficien. Por último, recoge una deducción para los propietarios que destinen viviendas al alquiler habitual bajo las condiciones que marque la normativa de la Xunta en materia de vivienda protegida y de precios regulados. Con esta medida, el ejecutivo local del PSOE quiere «incentivar o acceso á vivenda e apoiar a quen aposta por prezos xustos».

Cuando haya una respuesta de los dos partidos de la oposición, podrá iniciarse la tramitación formal de la modificación de la ordenanza. La alcaldesa recalca que «queremos un IBI máis, xusto, máis social e máis sostible. A rebaixa será real e responsable, e as bonificación estarán ben feitas, non van ser un catálogo sen desenvolver».