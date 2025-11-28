Forcarei busca apoyos para acabar con las goteras en el consistorio

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, acompañado del secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa,se reunió en la mañana de ayer con la alcaldesa de Forcarei, Belén Cachafeiro. En este encuentro se abordaron las principales necesidades del municipio y se analizaron posibles vías de colaboración en el marco del compromiso de la Xunta con las entidades locales. Tras la reunión, la alcaldesa forcaricense señaló que sobre la mesa estuvieron dos proyectos urgentes e importantes y que llevan asociados un alto presupuesto. Se trata de la reforma de las piscinas municipales de Forcarei y Soutelo de Montes, ambas con fugas de agua, y también la mejora del techo de consistorio forcaricense, en el que se están registrando entradas de agua.

«Durante los últimos seis años hubo un abandono total de las instalaciones municipales, que carecieron del necesario mantenimiento. Ahora nos toca a nosotros arreglarlo pero son reformas que no podemos asumir nosotros como Concello. Necesitamos el apoyo económico de otras administraciones. Habrá que hablar con todas las consellerías para intentar conseguirlo», manifestó la alcaldesa, quien se mostró contenta con la respuesta por parte de Diego Calvo y Lete Lasa. «Su predisposición fue muy buena. Ahora quedamos en enviarles un presupuesto de las obras, con datos más concretos sobre lo que hay que hacer», añadió.

En relación a las piscinas Cachafeiro señaló que, desde que llegaron a la alcaldía, el pasado mes de agosto, pudieron constatar que ambas instalaciones municipales tenían un problema de pérdida de agua. «No es posible tener y mantener esas piscinas así. Necesitamos una solución», lamentó. En cuando al edificio consistorial, la alcaldesa forcaricense remarcó que, con la llegada de la lluvia, se está constatando la entrada de agua. «Llueve por todos lados», sentenció.

La regidora afirmó que buscarán por todos los medios la financiación necesaria para esas mejoras, aunque reconoció que «no será fácil». Entre los principales problemas que se encuentrán está el alto presupuesto estimado para ambas obras y también los plazos, ya que, en el caso de las piscinas municipales, la mejora debería finalizar en junio.