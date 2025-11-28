A Estrada cerrará su sede electrónica durante dos días

El Concello de A Estrada ha informado de que la empresa esPublico Tecnoloxía, responsable de la sede electrónica y de las aplicaciones internas de gestión municipal, realizará una intervención técnica programada en su centro de datos entre el viernes 5 de diciembre, a las 22.00 horas, y el domingo 7 de diciembre, a las 22.00. Durante ese tiempo, la Sede Electrónica y otros servicios digitales municipales estarán temporalmente fuera de servicio, por lo que no se podrán presentar escritos ni realizar trámites electrónicos. De este modo, se recomienda al vecindario adelantar o posponer las gestiones urgentes fuera de ese fin de semana.

Según explicó el edil de Novas Tecnoloxías, Manuel Magariños, se trata de un mantenimiento planificado por la empresa proveedora, que afecta a todas las administraciones que emplean esta misma plataforma, y que tiene como objetivo mejorar la velocidad, la seguridad y la fiabilidad de los servicios digitales. La actuación incluye la renovación completa de los equipos principales del Centro de Procesamiento de Datos, con el fin de ofrecer un sistema más moderno, estable y preparado para los retos tecnológicos de los próximos años.

Magariños destacó que, aunque estos trabajos puedan suponer un pequeño inconveniente puntual, como cualquier labor de mejora, «repercutirá en un mayor beneficio para todos, permitiendo contar con servicios digitales más rápidos, seguros y eficaces».