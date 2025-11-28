Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desestiman la utilidad pública de Tramontana

La Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas desestima la solicitud de la firma Greenalia de autorización administrativa previa y declaración de utilidad pública del parque eólico Tramontana. Este proyecto afecta a terrenos de Silleda, Forcarei, Cerdedo-Cotobade y, ya en Ourense, de Beariz.

