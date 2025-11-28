Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cruces mejora la pista que comunica Ollares y Salgueiros

Luis Taboada y Juan Carlos Rodríguez visitaron las obras.

REDACCIÓN

Vila de Cruces

El Concello de Vila de Cruces informa de los trabajos de conservación del camino que comunica el lugar de Ollares, en la parroquia del mismo nombre, con la feligresía de Salgueiros. Sirve, además, para facilitar el acceso a una docena de parcelas agrícolas.

Esta actuación cuenta con un presupuesto superior a los 90.000 euros e incluye la mejora y el refuerzo de la capa de rodadura, para adaptarlo al tráfico, sobre todo de maquinaria agrícola, que soporta a diario.

