Crespo: «As pistas sobre Clotilde son poucas, pero a busca segue por parte da Garda Civil»

La Guardia Civil mantiene activa la búsqueda de Clotilde Teixeira de Sá, la lalinense de 53 años a la que se le perdió la pista el día 17. Las fuerzas de seguridad entienden que el casco urbano «está batido» y, desde el pasado domingo, se centran «en puntos máis concretos e so con persoal especializado», tal como indicó ayer el alcalde de Lalín, José Crespo.

«O que nos transmite a Garda Civil é que hai poucas pistas e moi limitadas», declaró el regidor en una radio local. Con todo, «segue traballando para poder atopar a Clotilde» y «non está escatimando esforzos». «Que a xente non pense que se esqueceu –insiste–. A Garda Civil segue investigando todas as posibles liñas que pode haber de localización».

Crespo confía en el trabajo que están realizando los equipos especializados y agradece al subdelegado del Gobierno que le proporcionase «el máximo número de efectivos». Y transmite a la familia «o noso agarimo e a nosa esperanza de que este episodio se poida resolver canto antes».

Ocupación en Feás

Por otro lado, Crespo se hace eco de la «creciente preocupación» por las ocupaciones de inmuebles. Una de las últimas es un chalé de Feás, en el que viven varias personas desde hace más de un mes. «A Garda Civil fixo todo o que tiña que facer da súa man, o xulgado fixo todo o papeleo, hai denuncia do propietario e está todo, pero ata que o xuíz ordene desaloxala non se pode desaloxar», lamenta.