La consultora EspagnExport comercializa una plataforma de IA

La consultora EspagnExport, con sede en Lalín y especializada en internacionalización digital, firmó un acuerdo estratégico con la francesa Efimove, creadora de la plataforma de inteligencia artificial Orkaia.ai, para desplegar en España una de las herramientas más innovadoras de prospección comercial basadas en inteligencia artificial y de Big Data ( que son un conjunto de tecnologías, procesos y metodologías para gestionar y analizar grandes volúmenes de datos).

Ahorro de tiempo

Así, gracias a la tecnología de Orkaia , EspagnExport incorporará a su oferta comercial un sistema avanzado que permite detectar con mayor rapidez oportunidades de negocio relevantes en el mercado francés, ahorrando hasta un 70% del tiempo que en la actualidad tiene que dedicar un equipo de ventas a investigar, seleccionar y contactar con clientes potenciales. Hoy en día, un comercial puede invertir hasta 100 horas en localizar medio centenar de clientes.