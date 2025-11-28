Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concierto de Santa Icía en el Teatro Principal

La Banda de Música Cultural de A Estrada dará su concierto en homenaje a Santa Icía hoy, a partir de las 21.00 horas, en el Teatro Principal estradense, donde aprovechará para honrar al exalcalde Ramón Campos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents