Los caballos de Villaverde se quedan sin jardín

Las obras en las calles anexas a la plaza de la Farola de A Estrada siguen a buen ritmo, dejando en su camino llamativas imágenes. En la jornada de ayer, varios curiosos observaban la retirada de la isleta ajardinada situada entre la Rúa 56 y la calle San Paio, hogar de la estatua dedicada a la Rapa das Bestas de Sabucedo realizada por Manuel Villaverde. Tras el paso de los operarios y las palas, en la zona ya solo quedó la estatua, que próximamente contará con una nueva isleta.