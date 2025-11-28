Brocos corrige a Medio Rural y recuerda que no registró fuegos forestales

Vecinos y representantes del BNG cargan contra la visita de la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, a la parroquia de Brocos para anunciar la recuperación de zonas afectadas por los incendios. Los vecinos aclaran que en esta feligresía ni existe una comunidad de montes ni hay terrenos afectados por fuegos forestales, como sí indicó la Xunta. «Si hai propietarios de montes e de fincas que temos solicitada a concentración parcelaria e que fomos excluidos deste proceso, e seguimos agardando solucións e explicacións», añaden.

Los vecinos añaden que la conselleira visitó un monte de Sesto, «asegurando que estaba na parroquia de O Sexo e falando dos cortalumes que está abrindo a Xunta nunha zona afectada polos incendios. Ela estaba a máis de 5 quilómetros das parroquias que arderon». El BNG, por su parte, tiene claro que esta visita de María José Gómez y del director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, «parece máis unha visita para a foto e a propaganda que para atender aos veciños, que por certo non estaban presentes e aos que ninguén invitou para participar e dar a súa opinión». La parlamentaria por Deza, Ariadna Fernández, y la portavoz local del Bloque, Susana Tato, creen que lo lógico sería visitar a los vecinos y vecinas de O Sexo, donde el incendio forestal de mediados de agosto quemó más de 400 hectáreas y puso en riesgo varias viviendas. Fernández, en este sentido, lamenta que las parcelarias lleven paradas más de 20 años y que la Xunta no limpiase los montes que están sujetos a convenio en esta zona.