Anuncian un campamento de Navidad en Forcarei y Soutelo
REDACCIÓN
El Concello de Forcarei ha puesto en marcha el programa de conciliación de Navidad ‘O descanso dos Elfos’, que tendrá inscrición gratuita para sus participantes y que, por primera vez, garantiza plazas para todos los niños empadronados en el municipio.
Esta actividad, que incluirá cuentos, juegos y otras iniciativas lúdicas y formativas para los niños de 3 a 12 años, está enfocada a ayudar a las familias a que concilien su vida laboral y personal durante las fechas festivas de Navidad y la interrupción del curso académico.
Se desarrollará desde el lunes 22 de diciembre hasta el miércoles 7 de enero en el Centro Social de Forcarei y en el Auditorio de Soutelo de Montes para facilitar la participación de los niños de la zona norte y sur del ayuntamiento, minimizando los desplazamientos. La actividad será de lunes a viernes entre las 9.00 y las 14.00 horas.
Las personas interesadas ya pueden recabar más información y formalizar su inscripción en el Concello o de manera telefónica a través del número 986 755 036.
