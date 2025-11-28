Analizan la situación de mujeres migradas residentes en A Estrada

Integrantes de Movemento pola Paz Galicia, a través de su Área de Mujeres, expuso en A Estrada el resultado del proyecto «Migradas II: Reparación das Violencias de Xénero», una iniciativa financiada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y por la Unión Europa. Dicho proyecto consiste en la organización de varios grupos de mujeres en los que se trabajó el acceso a la información en distintos ámbitos. Uno de estos grupos se organizó en el Concello de A Estrada, abordando con las participantes cuestiones como recursos sociales, sanitarios y educativos; orientación laboral; asesoría jurídica; y prevención e identificación de las violencias de género. Además, se trataron temas como la salud sexual y reproductiva, los cuidados y el autocuidado.

En la sesión participaron representantes de Cruz Roja, Amicos, Cáritas Parroquial de A Estrada o Acción contra el hambre, junto con personal técnico del Centro de Información á Muller (CIM) y de los departamentos municipales de Servizos Sociais y Orientación Laboral. Todos ellos son agentes directos en la atención de mujeres migradas.

Los datos recogidos reflejan los principales desafíos que afrontan las mujeres migradas víctimas o superviventes de violencia de género en su proceso de reparación. Un proceso que, según explicaron, transcurre entre el miedo y la necesidad, y en el que la migración se ve condicionada por la violencia estructural y la exclusión institucional. De igual manera, se identifican importantes barreras en el acceso a recursos de vivienda, apoyo económico, atención psicológica y, en el ámbito jurídico, en el proceso de denuncia y en las medidas de protección.

Estos elementos, señalan, determinan sus posibilidades reales de reparación, en un contexto marcado por la desigualdad en el acceso a los derechos. Las participantes apuntan que estas desigualdades suelen estructurarse alrededor de variables como la situación administrativa, la presencia de hijos y hijas o incluso la capacidad de insistir y saber moverse dentro del sistema. El informe presentado ayer concluye que es necesario transformar los marcos de intervención, flexibilizar los itinerarios, garantizar condiciones materiales dignas.