Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Analizan la situación de mujeres migradas residentes en A Estrada

El proyecto se centró en la reparación de la violencia de género

Encuentro para analizar los datos obtenidos con diferentes colectivos estradenses.

Encuentro para analizar los datos obtenidos con diferentes colectivos estradenses.

Lois Docampo

A Estrada

Integrantes de Movemento pola Paz Galicia, a través de su Área de Mujeres, expuso en A Estrada el resultado del proyecto «Migradas II: Reparación das Violencias de Xénero», una iniciativa financiada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y por la Unión Europa. Dicho proyecto consiste en la organización de varios grupos de mujeres en los que se trabajó el acceso a la información en distintos ámbitos. Uno de estos grupos se organizó en el Concello de A Estrada, abordando con las participantes cuestiones como recursos sociales, sanitarios y educativos; orientación laboral; asesoría jurídica; y prevención e identificación de las violencias de género. Además, se trataron temas como la salud sexual y reproductiva, los cuidados y el autocuidado.

En la sesión participaron representantes de Cruz Roja, Amicos, Cáritas Parroquial de A Estrada o Acción contra el hambre, junto con personal técnico del Centro de Información á Muller (CIM) y de los departamentos municipales de Servizos Sociais y Orientación Laboral. Todos ellos son agentes directos en la atención de mujeres migradas.

Los datos recogidos reflejan los principales desafíos que afrontan las mujeres migradas víctimas o superviventes de violencia de género en su proceso de reparación. Un proceso que, según explicaron, transcurre entre el miedo y la necesidad, y en el que la migración se ve condicionada por la violencia estructural y la exclusión institucional. De igual manera, se identifican importantes barreras en el acceso a recursos de vivienda, apoyo económico, atención psicológica y, en el ámbito jurídico, en el proceso de denuncia y en las medidas de protección.

Estos elementos, señalan, determinan sus posibilidades reales de reparación, en un contexto marcado por la desigualdad en el acceso a los derechos. Las participantes apuntan que estas desigualdades suelen estructurarse alrededor de variables como la situación administrativa, la presencia de hijos y hijas o incluso la capacidad de insistir y saber moverse dentro del sistema. El informe presentado ayer concluye que es necesario transformar los marcos de intervención, flexibilizar los itinerarios, garantizar condiciones materiales dignas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents