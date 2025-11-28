360 personas en 23 centros velarán este invierno por las vías de la Xunta

La Xunta ya tiene en marcha el Plan de Vialidade Invernal 2025-2026, que implica a 360 trabajadores, 200 vehículos y maquinaria y 5.190 toneladas de fundentes. La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, visitó ayer en Lalín uno de los 23 centros desde los que se despliega este operativo en las cuatro provincias, que busca facilitar los desplazamientos en condiciones más seguras ante la meteorología adversa.

De este modo, el operativo está desplegado desde principios de mes en las provincias de Lugo y Ourense, territorios en los que se prolongará hasta el 30 de abril, mientras que en A Coruña y Pontevedra va del 15 de noviembre al 15 de marzo. A mediados del presente mes ya fue necesario el esparcimiento de más de 25 toneladas de sal y 4.000 litros de salmuera, la práctica totalidad en carreteras de Lugo.

La conselleira destacó el operativo para coordinar las actuaciones y medios materiales y humanos con el fin de garantizar la vialidad de las carreteras y subrayó que la Xunta tiene identificadas en Galicia las vías más susceptibles de tener problemas por nieve, alrededor de 820 kilómetros de los 5.500 con que cuenta la red autonómica. Subrayó que, en esta apuesta para blindar la seguridad, la Xunta ha adjudicado los ocho contratos para garantizar en los próximos cuatro años la conservación ordinaria y vialidad de sus carreteras, además de la revisión de las estructuras y obras de paso en las cuatro provincias, por 146 millones de euros, lo que supone un incremento del 37% respecto al anterior contrato. Las tareas incluirán por primera vez esta conservación en las cuatro autovías gallegas de peaje en sombra rescatadas por la Xunta: AG-11 (Barbanza), AG-31 (Celanova), AG-41 (O Salnés) y AG-56 (Santiago-Brión).

Más en detalle, el plan establece las medidas preventivas para anticiparse a los contratiempos que se puedan producir, teniendo en cuenta que las lluvias, la formación de placas de hielo o la aparición de nieve son elementos habituales en esta época en Galicia. También garantiza medidas curativas para reforzar la seguridad viaria en situaciones meteorológicas desfavorables.

Las 5.190 toneladas de fundentes se disponen en 23 puntos de acopio, 25 silos y 13 plantas de preparación de salmuera distribuidos estratégicamente para actuar si es necesario. Se mantiene una vigilancia constante de las previsiones meteorológicas a través de los servicios oficiales. Y se realizan recorridos diarios de control por las vías, que permiten detectar con rapidez cualquier incidencia. En este seguimiento participan la Guardia Civil de Tráfico y Protección Civil, personal de la Xunta, de las empresas conservadoras y la propia ciudadanía, que puede comunicar problemas a través del 112.

El objetivo es vigilar y atender las 24 horas las incidencias que se puedan producir en las carreteras autonómicas por condiciones climatológicas adversas y tratar de reducir las afecciones al tráfico. Se realizan tareas preventivas, destinadas a evitar en lo posible la formación de nieve o hielo, con el esparcimiento de materiales fundentes. Asimismo, cuando se detecte nieve en la calzada, se procederá a su retirada con maquinaria especializada junto a la extensión de fundentes.

Un equipo de 36 personas y cuatro camiones para Pontevedra Norte

La provincia de Pontevedra está dividida en dos para facilitar las operaciones de vialidad. La zona norte incluye Deza, Tabeirós-Terra de Montes, Caldas, O Salnés y parte de la comarca de Pontevedra, en donde está el centro principal, del que depende el de Lalín; O Morrazo ha pasado al área sur de la provincia. El Centro de Operaciones de Seguridad y Explotación (COES) está en Pontevedra, pero tiene una sede en Lalín; cuenta con 36 trabajadores y cuatro camiones con esparcidores de sal y cuchillas quitanieves y otro para reparto de salmuera. Cubre 637 kilómetros de vías autonómicas, con 200 por encima de la cuota de 400 metros, a los que se presta especial atención.