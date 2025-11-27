La Xunta recupera en Brocos zonas afectadas por incendios

La Consellería de Medio Rural está recuperando las zonas afectadas por los incendios forestales de este verano, como es el caso de terrenos comunales de la parroquia de Brocos. La titular de este departamento, María José Gómez, acompañada por el director general de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, y la directora de Seaga, Luisa Piñeiro, visitó ayer una zona de esta parroquia agoladesa.

Gómez explicó que en esta zona están desarrollándose obras de reparación de vías y áreas cortafuegos. Los trabajos se realizan a través de la empresa pública Seaga y consisten en desbroces en más de 26 kilómetros de fajas forestales, trabajos de restauración de cerca de 500 metros de zonas cortafuegos y en algo más de dos kilómetros de extendido de tierras. Asimismo, están reparándose los accesos en más de 29 kilómetros.

Las acciones va encaminadas a recuperar las infraestructuras rurales dañadas por los incendios, con el fin de mantenerlas operativas y en buenas condiciones. En la provincia también se están llevando a cabo otras actuaciones enfocadas a la rehabilitación de accesos en las zonas de los fuegos y a la mejora de drenajes. Se consigue mediante la recuperación de cunetas y de las canalizaciones para una correcta evacuación del agua, evitando daños estructurales en las pistas. Ya se actuó en más de 100 kilómetros de pistas en toda la provincia y el objetivo es seguir trabajando en esta línea.

La conselleira recordó que la prevención y extinción de los fuegos es una de las prioridades para el gobierno autonómico, ámbito en el que se mejora cada año y en el que Galicia está consolidada como una referencia a nivel internacional. Este compromiso se refleja en los presupuestos, que en el año 2026 ascienden a 75,38 millones para prevención, un 50 % más con respeto al presente 2025, y 40,6 millones para extinción.

La conselleira señaló que, a pesar de que la mayor parte de las acciones preventivas, sobre todo la gestión de la biomasa, corresponden a los propietarios, al monte y a los ayuntamientos; la Xunta asume gestión de cortafuegos, pistas forestales o puntos de agua. Y recordó que la responsabilidad de mantener las fajas secundarias limpias es de propietarios en primera instancia y, si estos no cumplen, los responsables son los concellos, que deberán hacerlo de manera subsidiara.