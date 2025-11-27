Vuelven a vandalizar un mural de la bandera palestina en Lalín
El pasado mes de septiembre apareció pintada de negro la bandera de Palestina pintada a modo de mural en el callejón de la calle Pelayo de Lalín, una iniciativa de la asociación cultural O Naranxo, en 2009. La enseña volvió a ser repintada recientemente y ahora ha vuelto a ser vandalizada con pintadas con mensajes como fóra islamismo o terroristas fuck Hamas. Además, parte de la bandera fue pintada con colores negro y amarillo.
- Ábalos pregunta sobre Vigo al Gobierno: ¿qué ha provocado la visita del PP a la narcocasa de Cabral?
- Denuncian en Vigo que sus vecinos ocupan su plaza de garaje al pasar a usar un coche más grande
- Davila 25/11/2025
- Clotilde Teixeira fue vista cerca de As Cavirtas el día de su desaparición
- Fallece un conocido vecino de O Grove tras caer al mar
- Un bar, absuelto de piratería al no probar el inspector de LaLiga que pasó 12 minutos en el local
- Registros en Vilanova y Ribadumia en una nueva operación antidroga en O Salnés
- Confirmada la indemnización de 5,1 millones de tres aseguradoras a la armadora del «Villa de Pitanxo»