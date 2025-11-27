Vuelven a vandalizar un mural de la bandera palestina en Lalín

El pasado mes de septiembre apareció pintada de negro la bandera de Palestina pintada a modo de mural en el callejón de la calle Pelayo de Lalín, una iniciativa de la asociación cultural O Naranxo, en 2009. La enseña volvió a ser repintada recientemente y ahora ha vuelto a ser vandalizada con pintadas con mensajes como fóra islamismo o terroristas fuck Hamas. Además, parte de la bandera fue pintada con colores negro y amarillo.