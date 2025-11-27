Somoza dice que el impago de facturas prueba la situación económica del ayuntamiento

El grupo municipal del PP de Rodeiro alega que los datos económicos oficiales al cierre del tercer trimestre revelan elevados impagos con los proveedores que prestan obras y servicios al concello, con 586.056 euros en facturas pendientes, y confirman la «preocupante situación económica» de las arcas municipales por la gestión del bipartito.

Su portavoz municipal, Cati Somoza, lamentó que «os dous alcaldes» ya hayan situado al ayuntamiento, en solo 30 meses de mandato, a las puertas del abismo económico tras dilapidar los 1,6 millones de euros remanente dejados por el gobierno del PP, sin dinero para acometer obras ni cofinanciar las aportaciones de la Xunta, sin cumplir los compromisos de bajar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y a pesar de que la contribución está reportando un incremento de 205.000 euros en los ingresos a causa de la fuerte subida de este tributo la causa a actualización y recatalogación de los bienes rústicos auspiciada por el gobierno local.

Censura el gasto de todos estos ahorros, sin saber en qué o que no haya un euro para inversiones, para el mantenimiento del colegio o para el SAF. Le afeó al bipartito que incumpla el Período Medio de Pago (PMP) a proveedores, fijado en 46,20 días cuando el máximo legal son 30 jornadas. O que los impagos superen a los abonos.