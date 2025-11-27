‘Silleda Fai Nadal’ amplía el plazo para apuntarse hasta el día 3
REDACCIÓN
Silleda
El Concello amplía hasta el próximo miércoles, 3 de diciembre, el plazo de inscripción en el sexto certamen Silleda Fai Nadal, con el fin de facilitar la participación de particulares y entidades que ultiman sus proyectos. La decoración deberá permanecer visibles entre el 15 de diciembre y el 6 de enero. Las personas interesadas pueden inscribirse a través del formulario disponible en la web municipal.
Los premios elevan su cuantía hasta un montante total de 3.525 euros, consistentes en vales para consumir en el comercio y la hostelería locales. Este año se amplían las categorías tanto en individual (casas unifamiliares y balcones o galerías de edificios) como en colectiva (plazas o espacios públicos y comunidades de edificios).
- Ábalos pregunta sobre Vigo al Gobierno: ¿qué ha provocado la visita del PP a la narcocasa de Cabral?
- Denuncian en Vigo que sus vecinos ocupan su plaza de garaje al pasar a usar un coche más grande
- Davila 25/11/2025
- Clotilde Teixeira fue vista cerca de As Cavirtas el día de su desaparición
- Fallece un conocido vecino de O Grove tras caer al mar
- Un bar, absuelto de piratería al no probar el inspector de LaLiga que pasó 12 minutos en el local
- Registros en Vilanova y Ribadumia en una nueva operación antidroga en O Salnés
- Confirmada la indemnización de 5,1 millones de tres aseguradoras a la armadora del «Villa de Pitanxo»