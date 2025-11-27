Reparación de las cubiertas del pabellón y la pista de pádel

El Concello de Forcarei acaba de encargar por trámite de urgencia la reparación de las cubiertas del pabellón municipal y de la pista de pádel de la localidad para corregir goteras y filtraciones que provocan importantes entradas de agua, derivadas de la «falta de mantenimiento de ambas instalaciones deportivas durante los últimos años». El gobierno local decidió actuar para acondicionar ambos recintos y favorecer el uso de las correspondientes prácticas deportivas tras comprobar que los dos se ven afectados por el agua tan pronto como llegaron las primeras lluvias del año.

«Nos encontramos con un abandono absoluto de todas las dependencias, servicios e instalaciones municipales tras años y años sin el mínimo mantenimiento», explicó la alcaldesa, Belén Cachafeiro.