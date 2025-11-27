Recycling vuelve al epicentro de la dana con 500 libros

José Seixo, de la oenegé lalinense Recycling, se desplazó ayer a la capital de Galicia para recoger una mercancía muy especial. Se trata de medio millar de libros que los alumnos del CEIP Pío XII quieren hacer llegar a sus homólogos del CEIP Carme Miquel de Algemesí, destruido por las inundaciones provocadas el año pasado por la dana en Valencia.

Se trata de la segunda vez que los alumnos del Pío XII ponen en marcha una iniciativa solidaria con destino Algemesí, puesto que en diciembre de 2024 organizaron un mercadillo para conseguir también volúmenes destinados a reconstruir la maltrecha biblioteca del colegio levantino. En aquella ocasión se consiguieron ejemplares de libros en castellano, escritos para niños de 3 a 11 años, en buen estado y de calidad. Esta vez Recycling se estrena en la tarea de trasladar en una furgoneta los libros donados por los jóvenes estudiantes de Santiago.

Bicicletas

Será la segunda vez que los miembros de Recycling emprenden camino de tierras valencianas para ayudar a los damnificados por las riadas. Desde diciembre del año pasado vecinos de las pedanías valencianas de Beniparrel, Albal, Catarroja, Benetússer, Alfafar, Sedaví, Castellar y Paiporta se desplazan a sus puestos de trabajo con 70 bicicletas donadas y llevadas por la oenegé lalinense.

El CEIP Carme Miquel de Algemesí es uno de los trece centros que, según anunció la Conselleria de Educación, tendrán que ser reconstruidos tras la dana. El alumnado ha sido realojado al CEIP Ribalta, donde permanecerán durante todo el curso, a la espera de que finalicen los trabajos.