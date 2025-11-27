Preparan el terreno de la futura área deportiva anexa al Arena

La construcción de una pista de atletismo representará la primera fase del proyecto del área deportiva que el gobierno lalinense planea acometer por fases en la parte baja del multiusos. Este proyecto, incluido entre los presentados para lograr financiación europea de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDIL), inicialmente no figura entre las acciones inmediatas, aunque eso no quiere decir que se posponga sine die.

El Concello comenzó a aprovechar destierres de obras para rellenar parte de las fincas en las que se desarrollará este recinto polideportivo pues las condiciones orográficas del terreno requieren una gran cantidad de material orgánico para superar los desniveles y contar con una superficie lo más plana posible. Los rellenos con tierra y piedra comenzaron en la zona anexa al aparcamiento situado en la parte baja del Lalín Arena, espacio utilizado habitualmente por los usuarios del gimnasio o de la piscina climatizada.

Por el momento es pronto para establecer un calendario de actuaciones, aunque no conviene perder de vista que el gobierno municipal anunció hace tiempo el compromiso de la Xunta de Galicia para cofinanciar la construcción de la pista de atletismo. El coste de todos los equipamientos deportivos fue cifrado en 3,1 millones en la propia EDIL.