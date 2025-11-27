Perfomance contra la violencia de género en Silleda
La Praza Siñor Afranio de Silleda fue escenario anoche de una performance organizada por el Concello con motivo del Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre. El acto fue aplazado un día debido a la previsión meteorológica, que daba lluvia para la tarde-noche del martes. La actividad giraba alrededor de las relaciones tóxicas y, mediante una puesta en escena participativa, simbólica y directa, invitaba a la reflexión colectiva sobre las violencias silenciosas que se ejercen a través de las pantallas.
