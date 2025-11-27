Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O obradoiro de cerámica exporá creacións o domingo no museo

O auditorio municipal de Lalín acolleu onte a última das sesións do obradoiro de cerámica Creando linguaxe de barro, una proposta impulsada desde a concellería de Política Lingüística. Na xornada inicicial, o pasado día 19, os asistentes elaboraron piezas sinxelas e utilitarias, incorporando palabras en galego ou elementos visuais inspirados no Laboratorio de Formas de Isaac Díaz Pardo. As pezas leváronse cocer a un obradoiro local e xa onte estaba previsto que os asistentes decorasen as súas creacións e aplicasen un esmaltado antes doutra cocción. Todas as creacións realizadas neste obradoiro serán presentadas o domingo, nunha mostra que se realizará no Museo municipal. Será instalada segunda planta deste edficio, un espazo dispoñible e que se presta para cuestións de formato reducido, no que os participantes poden ver como quedan rematadas todas estas creacións.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents