O Club de Lectura de Lalín, que ten 20 membros, reúnese hoxe
Esta tarde, ás 20 horas, no edificio sociocultural da rúa Manuel Rivero, como cada último xoves de mes, desenvolverase unha nova reunión do club de persoas lectoras, que reúne ao redor dunha vintena de lalinenses arredor da literatura como espazo de reflexión compartida. Nesta ocasión, o libro a comentar é Calle de las tiendas oscuras do autor francés Patrick Modiano, galardoado co Premio Nobel de Literatura. Está ambientado nun París de posguerra que se converte en escenario da perda e da busca da identidade. Con estilo contido e melancólico, Modiano conta a historia de Guy Roland, un detective amnésico que emprende a reconstrución do seu pasado no París marcado pola lembranza da Ocupación. A obra gañou grande atención crítica pois foi a novela que lle deu a Modiano o Prix Goncourt no ano 1978.
- Ábalos pregunta sobre Vigo al Gobierno: ¿qué ha provocado la visita del PP a la narcocasa de Cabral?
- Denuncian en Vigo que sus vecinos ocupan su plaza de garaje al pasar a usar un coche más grande
- Davila 25/11/2025
- Clotilde Teixeira fue vista cerca de As Cavirtas el día de su desaparición
- Fallece un conocido vecino de O Grove tras caer al mar
- Un bar, absuelto de piratería al no probar el inspector de LaLiga que pasó 12 minutos en el local
- Registros en Vilanova y Ribadumia en una nueva operación antidroga en O Salnés
- Confirmada la indemnización de 5,1 millones de tres aseguradoras a la armadora del «Villa de Pitanxo»