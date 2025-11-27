Mudanza a una sede judicial que hace aguas

El nuevo edificio judicial de A Estrada recibió ayer la visita del conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, acompañado por el director general de Xustiza, José Tronchoni, quienes se acercaron hasta las instalaciones de A Baiuca para supervisar el histórico inicio del traslado del personal que trabajaba en los antiguos juzgados de primera instancia e instrucción números 1 y 2, así como del Registro Civil. En total, son 18 los profesionales que se mudarán a este nuevo espacio de trabajo, incluyendo dos jueces, dos letrados de la administración de justicia y once funcionarios, entre los que se incluyen gestores, tramitadores y auxiliares, a los que también se suman tres agentes encargados de la vigilancia y la seguridad del lugar.

Imagen de humedades en una pared. / Bernabé/Javier Lalín

El traslado de la documentación de los archivos ya comenzó la semana pasada, y ayer se procedió con el del personal del antiguo juzgado número 1, que fueron el magistrado, el letrado y siete funcionarios, entre ellos los dos que se ocuparán de la oficina del Rexistro Civil. A partir de hoy ya comenzarán a disponer de los equipos informáticos para trabajar, por lo que ya volverían a funcionar con cierta normalidad de cara al público. Para la próxima semana, estaría previsto culminar el proceso con la juez, la letrada y los siete funcionarios del juzgado número 2.

Diego Calvo recordó que este calendario se aprobó de acuerdo con el letrado director del tribunal de Primera Instancia de A Estrada, con el objetivo de no entorpecer la labor del personal ni suspender las actividades. Del mismo modo, se abordó con el personal de mantenimiento que estos días realizó el traslado del archivo.

Pared de madera que tuvo que ser pintada por causa de las humedades. / Bernabé/Javier Lalín

Por otro lado, Diego Calvo señaló que el edificio judicial de A Estrada ya cumple con los estándares del Plan Xustiza 2030 del Gobierno central para contar con sedes judiciales que apuesten por la eficiencia energética, la sostenibilidad y la accesibilidad. Sin embargo, no todo salió perfecto en el estreno de las nuevas dependencias, donde los visitantes pudieron observar algunas pequeñas deficiencias en varias zonas debido a la gran humedad causada por la lluvia y el frío, en la mayor parte de los casos. Tras el estreno de las dependencias a principios de octubre, no fue hasta finales de noviembre que se materializó este traslado de personal, material y documentos, donde se trabajaba para pulir estos detalles que empañaban la gran presencia del nuevo edificio.

Madera ennegrecida por las humedades en la Sala de Vistas. / Bernabé/Javier Lalín

Destacó la gran humedad que se apoderó de la madera en una de las Salas de Vistas, donde ya estaba ennegrecida, junto a un par de desperfectos más en paredes de otros despachos, que implicaron que se tuvieran que volver a pintar, y en algún caso, incluso por encima de la propia madera, que volvía a mostrar esa capa negra de humedad. Por último, también el calabozo sufrió algún tipo de filtración de agua, donde se observaba un pequeño charco que cubría casi toda la celda.

El calabozo presenta un charco de agua por causa de una filtración / Bernabé/Javier Lalín

Pese a todo, el conselleiro, concejales estradenses, visitantes y demás trabajadores se mostraron muy optimistas con el resultado final del edificio judicial y de cara a este traslado, que beneficia a los vecinos y usuarios de la zona.

Comodidades para trabajadores y ciudadanos

El traslado, ejecutado de forma progresiva a lo largo de esta semana, supone un cambio estructural para el partido judicial, que por primera vez reunirá en un mismo inmueble todos los servicios. El juez decano del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1, Ricardo López, destaca esta novedad como una de las grandes mejoras del cambio.«Son instalaciones cómodas y amplias, que nos van a facilitar mucho más el trabajo», explica. Recuerda que, hasta ahora, los juzgados de A Estrada funcionaban divididos en dos edificios separados, una anomalía que se solventa con esta nueva sede. «Con la implantación de la nueva oficina judicial rompemos con esa separación. A nivel de atención al ciudadano, las instalaciones son mucho mejores que las que teníamos antes. Creo que en eso ganamos todos», señala.El juez insiste en que la mudanza se desarrolla con normalidad: «El material lo traslada la empresa contratada por la Xunta, y los equipos los mueve una empresa especializada. En principio van en plazo, por lo que debería concluir correctamente. Nosotros terminaremos de instalarnos esta semana, y para la que viene será el turno del juzgado número 2»Entre otras trabajadoras del personal trasladado, las sensaciones iniciales también son positivas. «La primera impresión es buena. Es un edificio espacioso, amplio y luminoso», comentó. Otra compañera coincide: «Es la primera vez que estoy aquí, pero llama la atención la amplitud. En el edificio antiguo ya empezábamos a tener algunos problemas de espacio, pero aquí parece que no va a pasarnos eso».