Mirada lalinense en el Reina Sofía

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, situado en Madrid, es una de las principales instituciones dedicadas al arte moderno y contemporáneo en el ámbito nacional e internacional. Desde su apertura en 1990, el museo se ha consolidado como un espacio de referencia para la conservación, investigación y difusión del patrimonio artístico de los siglos XX y XXI, con un enfoque plural e inclusivo. El director del museo, Manuel Segade, presentó esta semana la exposición Juan Uslé. Ese barco en la montaña, que muestra cuarenta años de trabajo de uno de nuestros artistas más destacados y de mayor proyección internacional, que se podrá ver hasta el 20 de abril de 2026 en la planta 1 del edificio Nouvel. En la presentación estuvo acompañado por el propio Juan Uslé y por el comisario de la muestra, el lalinense Ángel Calvo Ulloa.

El evento llenó el recinto donde tuvo lugar una cita que sorprendió al propio Ángel Calvo por la cantidad de personas que ocuparon sus butacas. El comisario de Lalín considera que este trabajo «es una puerta nueva digamos a seguir haciendo proyectos a este nivel. Supone también la posibilidad de seguir trabajando y de abrirme a una dimensión internacional, que llevo años haciéndolo cara a Portugal, Brasil u otros países de Hispanoamérica». En un esfuerzo por buscar a Juan Uslé desde otro lugar, Segade propuso al artista trabajar con un comisario perteneciente a una generación anterior, Ángel Calvo Ulloa, que explica que «su propuesta buscaba no separar las pinturas por familias sino también por periodos, intentando hacer entender cómo de la última sala a la primera se genera una tensión casi eléctrica que las vincula».

Reto

Ángel Calvo se encuentra ante un nuevo desafío en su trayectoria como curador de arte, y lo hace con uno de los nombres más considerados del arte contemporáneo. «Sí que es cierto que Juan Uslé es un artista con mucha visibilidad a nivel mundial y que de pronto todo el mundo está pendiente de qué es esta exposición de Juan Uslé en España. Hace 22 años que no le pasa algo parecido y esto le llega cuando tiene 70 años. Quiero decir que para él también era un reto», asegura. También subraya lo novedoso de su trabajo en este ocasión puesto que «además, no es hacer la exposición y firmarla. Es una muestra con un componente de autoría por mi parte que me lo permitió mucho el artista. Al final, la gente entendió que este es un Uslé contado por Ángel Calvo Ulloa porque es como mostrarle su trabajo a unas generaciones que, pese a toda la visibilidad que él tiene, no estuvieron a lo mejor pendientes de lo que hacía este artista y que de pronto se sorprenden».

Juan Uslé. Ese barco en la montaña propone un recorrido circular por once salas donde lo cronológico y lo discursivo dialogan en una evolución marcada por la diversidad formal. El trabajo del artista montañés se caracteriza por la exploración constante de la abstracción lírica, por una pintura que se convierte en ritmo, respiración y memoria, articulando un lenguaje visual profundamente íntimo que oscila entre lo gestual y lo geométrico. El itinerario sugerido vincula la vida del artista con su obra, establece paralelismos entre períodos y familias, denominación que Uslé suele dar a las diferentes piezas de series que crea. Aparentemente distintas, presentan sin embargo una coherencia en el propósito con el que han sido realizadas, dando muestra de la versatilidad de este gran creador. Segade, anunció la donación de tres obras que se encontraban en depósito en el museo y que formarán parte de la colección de manera permanente. Se trata de tres pequeñas pinturas que se expusieron en Documenta IX de 1992 .

Una vida a caballo entre Nueva York y Cantabria

Juan Uslé (Santander, 1954) es uno de los pintores españoles contemporáneos más reconocidos. Desde 1987 alterna su residencia entre Nueva York y Saro (Cantabria). Ha participado en eventos como la Bienal de Venecia (2005), Documenta IX (1992), la Bienal de Estambul (1992) y la Bienal de São Paulo (1985). Expuso de manera individual en Bombas Gens Centre d’Art de Valencia (2021), Kunstmuseum Bonn (2014), Centro Galego de Arte Contemporánea de Santiago de Compostela (2013), Irish Museum of Modern Art (IMMA) de Dublín (2004), Fundación Botín de Santander (2004), Museo Reina Sofía de Madrid (2003), Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) (1996) e Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) de Valencia (1996), entre otros certámenes.